Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Kent Konseyi iş birliğinde hazırlanan "İlmek İlmek Malatya" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Malatya'nın 13 ilçesini simgeleyen meyvelerin geleneksel halı dokuma sanatıyla işlendiği sergi, festival programı içinde yoğun ilgi gördü. Açılışa bakanlardan milletvekillerine, belediye başkanlarından sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İnanç Siraç Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya'nın 13 ilçesini temsil eden meyveler, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan 13 ayrı halıya ilmek ilmek işlendi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, serginin Malatya'nın kültürel zenginliğini ve ilçelerin kendine özgü kimliğini geleneksel halı dokuma sanatıyla görünür kılmak, kentin zengin doğal ürünlerini tanıtmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Malatyalı kadınların emekleriyle ortaya çıkan çalışmanın önemli olduğunu belirten Bulut, "Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kültürel anlamda birçok çalışmaya öncülük etmeye gayret gösteriyoruz. Malatya'mızın kültürünü yaşatmak ve tanıtmak adına uzun yıllardır faaliyet gösteren 'İnci Çeyiz' mağazalarımız bunun somut bir örneğidir." dedi.

Bulut, Kadın Meclisi'nin yürüttüğü çalışmalarda kendilerine destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e de teşekkür etti.

El Sanatları Teknolojisi Usta Öğreticisi Elanur Toper ise Malatya'nın bereketli topraklarında yetişen ve her ilçeyi temsil eden meyveleri, kentin önemli kültürel değerlerinden biri olan halı dokuma sanatıyla buluşturduklarını söyledi.

Hazırlanan halıların Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllü üyeleri tarafından dokunduğunu belirten Toper, bu çalışmayla sanat ile zanaatı bir araya getirdiklerini ifade ederek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ece Budan da Malatya Kent Konseyi'nin kentin kültürel değerlerini yaşatmaya yönelik önemli çalışmalara imza attığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

"İlmek İlmek Malatya" sergisinin, festival ve fuar süresince "İnci Çeyiz" mağazaları standının önünde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi.