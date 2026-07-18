Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin sahada incelemelere başladığını belirterek, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz tespit veya ihbarın bulunmadığını duyurdu.

Vali Seddar Yavuz, paylaşımında, "Ekiplerimiz saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.