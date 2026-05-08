Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iklim değişikliğiyle birlikte tarım ürünlerinde artış gösteren pestisit kalıntılarına dikkat çekerek, Malatya kayısısında kalite ve güvenilirliği korumak adına yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda yayınlanan 'Bölge Gündemi' programına konuk olan Sadıkoğlu, özellikle Avrupa ülkelerinde denetimlerin sıkılaştığını belirterek üreticilere bilinçli ilaçlama çağrısında bulundu.

'Bilinçsiz ilaçlama hem ürüne hem de ekonomiye zarar veriyor' diyen Sadıkoğlu, pestisit kalıntısı sorununun zaman zaman Malatya kayısısında da görüldüğünü ifade etti. Avrupa Birliği tescilli bir ürün olan Malatya kayısısında daha hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

'İklim şartlarıyla değişen hastalıklara karşı Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız ile Tarım İl Müdürlüğümüz tam bir seferberlik halinde çalışıyor. Hem üreticilerimize hem de zirai ilaç satışı yapan üyelerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. Pestisit kalıntısını sıfıra indirmek için özellikle reçetesiz ilaç kullanılmaması konusunda farkındalık oluşturuyoruz.'

Avrupa'daki uygulamalara dikkat çekti

Dünya ülkelerinin pestisitlerle mücadele yöntemlerini yakından takip ettiklerini belirten Sadıkoğlu, Avrupa'daki uygulamaları örnek gösterdi.

Lüksemburg'un 2021 yılından itibaren tartışmalı zirai ot öldürücü ilaçları yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, Danimarka'nın ise uzun yıllardır uyguladığı 'Pestisit Vergisi' modeliyle kimyasal kullanımını önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Avrupa'da kimyasal ilaçların artık 'ilk tercih değil, son çare' olarak görüldüğünü ifade eden Sadıkoğlu, biyolojik mücadele yöntemlerinin giderek yaygınlaştığını dile getirdi.

'Dünya Kayısı Başkenti unvanımızı koruyacağız'

Malatya ekonomisinin temel taşı olan kayısının dünya pazarındaki güçlü konumunu korumayı hedeflediklerini belirten Sadıkoğlu, pestisit sorununun standartları yükseltmek adına bir fırsata dönüştürülebileceğini söyledi.

Sadıkoğlu, 'Malatya kayısısı sadece lezzetiyle değil, güvenilir gıda kimliğiyle de dünya sofralarında yer almaya devam edecek. Yaşanan doğal afetlere ve değişen dünya standartlarına rağmen üreticimizle, tüccarımızla ve ihracatçımızla birlikte çalışarak 'Dünya Kayısı Başkenti' unvanımızı koruyacağız' ifadelerini kullandı.

