Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerin okul önleri ve çevresinde gerçekleştirdiği denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü görüldü. Şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri yapılırken, servis araçları ve çevredeki işletmeler de denetimden geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

