Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 6 Şubat depremlerinin ardından üyelerine yönelik aidat düzenlemesine gitti. Nisan ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, depremde hayatını kaybeden üyelerin borçları silinirken, tüm üyeler için faizsiz yapılandırma imkânı getirildi.

Karar kapsamında, maliyeden kaydını kapatan üyelerin odaya olan borçları da tamamen kaldırıldı. Faaliyetini sürdüren üyelerin ise birikmiş aidat borçlarına ait faiz ve gecikme zamları silinerek, anaparanın peşin veya 3 taksitte ödenmesine olanak sağlandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 'Deprem sadece fiziki yıkıma yol açmadı, aynı zamanda üyelerimizin nakit akışını, üretim gücünü ve ticari sürekliliğini de ciddi şekilde etkiledi. Bu süreçte üyelerimizin ayakta kalabilmesi en büyük önceliğimiz oldu. Meclisimizde aldığımız bu kararla, hem vefat eden üyelerimize karşı vefa borcumuzu ödemeyi hem de işini sürdürmeye çalışan üyelerimize nefes aldırmayı hedefledik. Bu kararı uzun zamandır almak istiyorduk, ancak TOBB ve bakanlıklarla yapılan resmi görüşmeleri ve hukuki süreci ancak tamamlayabildik. Ekonomik toparlanmanın yolu, üyelerimizin yeniden güçlenmesinden geçiyor. Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yapılandırma başvuruları 4 Mayıs 2026'da başlayacak, 30 Eylül 2026'ya kadar Oda muhasebe biriminden yapılabilecek.

Kimler Faydalanabilecek?

Alınan meclis kararı uyarınca uygulanacak desteklerin detayları şöyle:

Vefat Eden Üyelere Vefa: Deprem felaketinde hayatını kaybeden üyelerin odaya olan tüm borçları tamamen silindi.

Kapanış Yapan İşletmelere Destek: Maliye kaydı üzerinden iş yeri terkini yapan ve ekonomik olarak tahsili imkânsız hale gelen eski üyelerin borç yükü kaldırıldı.

Faizler Siliniyor, Taksit İmkanı Geliyor: Ticari faaliyetine devam eden üyelerin birikmiş aidat borçlarının faiz ve gecikme zamları tamamen silinecek. Üyeler, sadece anapara ödemesini tek seferde veya 3 eşit taksitte ödeyebilecek.

