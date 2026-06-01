Malatya'da milyonlarca kayısı ağacında hasat hazırlıkları sürerken, sezon boyunca görev yapacak mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri de kesinleşti. Kent ekonomisinin temel gelir kaynaklarından biri olan kayısıda hasadın başlamasına sayılı günler kala üreticiler ile işçiler hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Belirlenen ücret tarifesi kapsamında kayısı toplama ve kurutma çalışmalarında görev alacak 16 yaş ve üzerindeki işçilere günlük 1200 lira ödeme yapılacak. Çalışma süresi ise günlük 8 saat olarak uygulanacak.

Hasatla Birlikte Hareketlilik Artacak

Haziran ayının ikinci yarısında başlaması beklenen hasat döneminde Malatya'nın birçok ilçesinde yoğun iş gücü ihtiyacı oluşacak. Başta kayısı toplama olmak üzere taşıma, serme ve kurutma işlemlerinde binlerce mevsimlik işçinin görev yapması öngörülüyor.

Üreticiler, sezon öncesinde bahçelerde bakım ve hazırlık çalışmalarını sürdürürken, farklı illerden gelecek tarım işçileri için de hazırlık yapıyor.

Kayısı Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Türkiye'nin kuru kayısı üretiminde lider konumda bulunan Malatya'da hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerin hız kazanması bekleniyor. Açıklanan ücret tarifesinin sezon boyunca bahçelerde uygulanacak temel ücret olarak esas alınacağı belirtiliyor.

Kaynak : PERRE