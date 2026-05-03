Malatya’da Adıyaman-Malatya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Muşyolu Seyahat firmasına ait olduğu belirtilen 34 FB 5349 plakalı otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği ifade edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ekiplerin kurtarma ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaza Doğanşehir’de Meydana Geldi

Kaza, Adıyaman-Malatya kara yolu üzerinde bulunan Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrildiği bildirildi.

Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara müdahale ederken, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten Açıklama Geldi

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın öğrenilmesinin ardından ilgili tüm ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiği belirtilerek, kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.