Ziya Duranay ile Turabi Bayır'ın yarıştığı seçimde, 187 delegeden 186'sı oy kullandı. Yapılan sayımda 4 oy geçersiz sayılırken, 1 oy boş çıktı.

Seçim sonuçlarına göre Turabi Bayır 86 oy alırken, Ziya Duranay 95 oyla yeniden Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı oldu. Tek tur şeklinde gerçekleştirilen seçim, oy sayımının tamamlanmasıyla sonuçlandı.

Duranay'dan teşekkür mesajı

Seçim sonrası konuşan Başkan Ziya Duranay, katılım sağlayan oda başkanları ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bayır'dan birlik vurgusu

Seçimde aday olan Turabi Bayır ise yaptığı değerlendirmede, 'Kazanan siz oldunuz, bu ailenin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Seçim, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

