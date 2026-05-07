Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı. MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

16 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Malatya merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.