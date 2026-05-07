Petrol İş Sendikası Adıyaman Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu ile ilgili açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, genel kurul sürecinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle kongrenin iptaline karar verirken, sürecin yürütülmesi amacıyla 3 kayyum görevlendirildi. Kararın ardından sendika üyeleri arasında yeni genel kurul sürecine ilişkin değerlendirmeler gündeme geldi.

İki adayın yarıştığı seçim sürecinde, bir dönem şube başkanlığı yapan ve son genel kurulda yeniden aday olan Zeynal Eroğlu tarafından seçim sürecine ilişkin yargıya başvuru yapıldı. Başvuruda, özellikle TPİC bölgesindeki seçim sürecine ilişkin çeşitli itirazların yer aldığı öğrenildi.

“Konu Yargıya Taşındı”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zeynal Eroğlu, seçim sürecinde bazı uygulamalara itiraz ettiklerini belirterek durumu Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’ne ilettiklerini ifade etti. Sürecin ardından konunun yargıya taşındığını belirten Eroğlu, mahkemenin aldığı kararın kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Mahkeme tarafından 4 Mayıs 2026 tarihinde verilen kararla, delege seçimleri ile 9. Olağan Genel Kurul’un iptal edildiği ve sürecin yönetilmesi amacıyla 3 kayyum görevlendirildiği bildirildi.

“Yeni Genel Kurulun Yapılması Bekleniyor”

Zeynal Eroğlu, açıklamasında yeni genel kurulun kanuna uygun şekilde gerçekleştirilmesini temenni ettiklerini ifade etti. Sendika üyelerinin iradesinin önemli olduğunu belirten Eroğlu, demokratik süreçlerin sağlıklı şekilde işlemesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, Petrol İş Sendikası’nın uzun yıllara dayanan geçmişinde ilk kez bir şubeye kayyum atanmasının dikkat çektiği ifade edildi.

