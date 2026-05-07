Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan genç şair Mehmet Ağca, üçüncü şiir kitabı “Kalbimden Yükselen Şiirler” ile yeniden okuyucularının karşısına çıktı. Daha önce yayımladığı “Sessiz Düşler” ve “Engelsiz Ruhunun Şiirleri” adlı eserleriyle edebiyatseverlerin dikkatini çeken Ağca, yeni kitabında da duygu yüklü şiirlerine yer verdi.

“Kalbimden Yükselen Şiirler” adlı eserde sevgi, umut, yaşam ve insanın iç dünyasına dair birçok farklı duygu samimi bir anlatımla okuyucuya aktarılıyor. Şiirlerinde kendi hayatından izler taşıyan Mehmet Ağca, kalbinde biriktirdiği duyguları dizelere dönüştürmeye devam ediyor.

“Yazmak Benim İçin Hayatın Bir Parçası”

Yazmayı hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Mehmet Ağca, üretmeye ve duygularını insanlarla paylaşmaya devam ettiğini söyledi. En büyük hedefinin yazdığı şiirlerle insanların kalbine dokunabilmek olduğunu belirten Ağca, okuyucuların eserlerinde kendilerinden bir parça bulmasını istediğini ifade etti.

Üçüncü kitabını yayımlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren genç şair, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek tüm edebiyatseverleri kitabını okumaya davet etti.

“Kalbimden Yükselen Şiirler” adlı kitap, Kitapyurdu üzerinden okuyucularla buluşurken kısa süreliğine indirimli olarak satışa sunuldu.

