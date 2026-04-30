Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un yerine Adıyaman Valiliği görevine atandı. Dr. Osman Varol ise Aydın Valiliği'ne atandı. Gece yarısı yayınlanan kararnameyle Adıyaman Valisi olarak atanan Abdullah Küçük'ün ilerleyen günlerde göreve başlaması bekleniyor.

Abdullah Küçük kimdir?

Abdullah Küçük, 1974 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenim yıllarını burada tamamlayan Küçük, ardından yükseköğrenim için Ankara'ya giderek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

Meslek hayatına 1998 yılında kaymakam adayı olarak başlayan Abdullah Küçük, Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli idari görevler üstlendi. Kamu hizmetindeki kariyeri boyunca yerel yönetim tecrübesi kazanan Küçük, çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulundu.

Görev yaptığı ilçeler arasında Ordu'nun Kabataş ve Perşembe ilçeleri, Erzurum'un Karayazı ilçesi, Trabzon'un Arsin ilçesi, Kırşehir'in Kaman ilçesi ile Niğde'nin Bor ilçesi yer aldı.

Kaymakamlık görevlerinin ardından Ankara Vali Yardımcılığı ve Sincan Kaymakamlığı görevlerinde de bulunan Abdullah Küçük, son atamayla birlikte Adıyaman Valisi olarak göreve getirildi.

Öte yandan, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 2020-2023 Ağrı Valiliği görevini yürütürken 25.06.2023 tarih ve 2023/312 sayılı kararname ile Adıyaman Valiliğine atanarak 28.06.2023 tarihinde görevine başlamıştı.

