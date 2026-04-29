Adıyaman Belediyesi ile Halkbank Adıyaman Merkez Şubesi arasında, belediye bünyesinde görev yapan memur ve kadrolu işçileri kapsayan maaş promosyon anlaşması imzalandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Halkbank Adıyaman Merkez Şube Müdürü Latif Karaateş ile bir araya gelerek gerçekleştirilen görüşmenin ardından söz konusu anlaşma imza altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imzalanan promosyon anlaşması, belediyede görev yapan memur ve kadrolu işçi statüsündeki personeli kapsıyor. Anlaşmanın, çalışanların mali haklarına katkı sağlaması hedefleniyor.

İmza töreninin ardından değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan anlaşmanın belediye personeline hayırlı olmasını temenni etti. Tutdere, açıklamasında, 'Belediyemizde görev yapan memur ve kadrolu işçi çalışma arkadaşlarımızı kapsayan maaş promosyon anlaşmasını imza altına aldık. Anlaşmamızın, emekleriyle şehrimize hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın detaylarına ilişkin teknik sürecin ilgili birimler tarafından yürütüleceği ve uygulamanın belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirileceği bildirildi.

