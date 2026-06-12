Yeşilay Adıyaman Şubesi, 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için hazırlıklarını tamamladı. 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Adıyaman Valiliği bahçesinde saat 09.30'da toplanacak katılımcılar, saat 10.00'da pedal çevirmeye başlayacak. Bisiklet turunun güzergahı Adıyaman Valiliği, Adıyaman Bulvarı, Hastane Caddesi ve Üçüncü Çevre Yolu üzerinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde sona erecek.

Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı etkinliğe her yaştan vatandaşın katılabileceği bildirildi. Organizasyon kapsamında katılımcılara yelek ve çeşitli ikramlarda bulunulacağı belirtildi.

Yetkililer, katılımın ücretsiz olduğunu ancak organizasyonun daha sağlıklı yürütülebilmesi için vatandaşların çevrim içi kayıt yaptırmalarının önem taşıdığını ifade etti. Kayıtların Yeşilay Bisiklet Turu Kayıt Formu adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Katılımcıların tura kendi bisikletleriyle katılacağı belirtilirken, bisikletlerin teknik kontrollerinin önceden yapılması ve güvenlik açısından kask kullanılmasının tavsiye edildiği kaydedildi. Ayrıca 11 yaş altındaki çocukların tur süresince sorumluluğunun ebeveynlerine ait olacağı bildirildi.

Yeşilay Adıyaman Şubesi, vatandaşları aileleri ve yakınlarıyla birlikte etkinliğe katılmaya davet etti.

Kaynak : PERRE