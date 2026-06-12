Milli heyecana ortak olmak ve Türkiye'nin ortak sevinci etrafında birlik mesajı vermek amacıyla hazırlanan klipte, Tarkan'ın seslendirdiği 'Bir Oluruz Yolunda' marşı, Commagene Müzik Topluluğu tarafından Adıyaman'a özgü yöresel ezgilerle yeniden yorumlandı. Geleneksel motiflerle modern teknolojiyi buluşturan çalışma, kısa sürede ilgi gördü.

Klipte yalnızca milli takım heyecanına değil, Adıyaman'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine de yer verildi. Kent merkezi başta olmak üzere Nemrut'tan Cendere Köprüsü'ne, tarihi ve turistik birçok mekân yapay zekâ destekli görsellerle izleyiciye sunuldu. Böylece çalışma, A Milli Takım'a destek mesajı taşırken aynı zamanda Adıyaman'ın tanıtımına da katkı sundu.

Görsel anlatımın yapay zekâ teknolojisiyle zenginleştirildiği klipte, milli birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkarılırken, sporun toplumları bir araya getiren gücüne de vurgu yapıldı.

Klip, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini ilettiği mesajla sona erdi.

Başkan Tutdere mesajında, Türkiye'nin ortak değeri olan A Milli Takım'ın yanında olduklarını belirterek, 'Dünya Kupası yolunda mücadele eden Milli Takımımıza Adıyaman'dan gönülden destek veriyoruz. Ay-yıldızlı formayla sahaya çıkan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, milletçe aynı heyecan etrafında kenetlendiğimiz bu yolculukta yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz' dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan yapay zekâ destekli klip, sosyal medya platformlarında da paylaşılırken, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak : PERRE