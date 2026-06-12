Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda Kahta Devlet Hastanesi'ne kazandırılan yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı hizmet vermeye başladı. İleri teknoloji özellikleriyle donatılan cihaz, yüksek görüntü kalitesi, otomatik merkezleme sistemi ve yapay zekâ destekli iş akışlarıyla dikkat çekiyor. Yeni sistem sayesinde hastalara daha hızlı, güvenli ve etkin görüntüleme hizmeti sunulması hedefleniyor.

Hasta hazırlık süreçlerini hızlandıran cihazın, radyasyon dozunun optimize edilmesine katkı sağlamasının yanı sıra görüntüleme sürelerini de kısaltacağı belirtildi. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla tetkik süreçlerinin daha verimli yürütülmesine olanak sağlayacak cihazın, tanı ve teşhis süreçlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yeni cihazın koroner BT anjiyografi çekimlerinin yapılabilmesine de imkân tanıdığı, böylece önemli bir sağlık ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, hastaneye kazandırılan yeni cihazla sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılacağını belirterek, 'Vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastanemize kazandırılan Bilgisayarlı Tomografi cihazını hizmete açmış bulunuyoruz. Yapay zekâ destekli özellikleri sayesinde hem hasta konforu artacak hem de görüntüleme süreçleri daha etkin bir şekilde yürütülecektir.' dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Akel, cihazın ilçeye kazandırılmasına katkı sunanlara teşekkür ederek yatırımın Kahta ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PERRE