2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen Oryantiring Minikler A Kız ve Erkek Kategorisi müsabakaları sona erdi. Doğa ile sporu buluşturan organizasyonda öğrenciler, harita okuma, yön bulma, dikkat, hızlı karar verme ve fiziksel dayanıklılık becerilerini ortaya koydu. Müsabakalara Minikler A Kız ve Erkek kategorilerinde toplam 8 takım ve 41 sporcu katılım sağladı.

Büyük heyecana sahne olan yarışmalarda sporcular, belirlenen parkur üzerindeki hedef noktaları en kısa sürede bularak derece elde etmek için mücadele etti. Yarışmalar boyunca sporcuların sergilediği performans ve centilmence mücadele dikkat çekti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okul sporları faaliyetlerinin öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtilerek, etkinliklerin yıl boyunca farklı branşlarda devam edeceği ifade edildi.

Müsabakalarda derece elde eden takım ve sporcular tebrik edilirken, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan okul yöneticileri, öğretmenler, hakemler ve velilere teşekkür edildi

Kaynak : PERRE