Adıyaman, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bocce 2. Etap 2. Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen organizasyona 16 ilden 160 sporcu katılırken, üç gün süren müsabakalar ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bocce 2. Etap 2. Grup Müsabakaları Adıyaman'da gerçekleştirildi.

17-19 Temmuz tarihleri arasında yapılan organizasyona kız ve erkek kategorilerinde 16 ilden 32 takım ve toplam 160 sporcu katıldı. Sporcular, müsabakalarda derece elde edebilmek için centilmence mücadele etti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada Adıyaman'ın önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Elüstü, "Adıyaman olarak böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Müsabakalara katılan tüm sporcularımızı gösterdikleri azim, mücadele ve centilmenlikten dolayı kutluyor, emeği geçen antrenörlerimize, hakemlerimize ve organizasyonda görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Derece elde eden sporcularımızı ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak : PERRE