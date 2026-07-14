Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sümerevler Atletizm Pisti, Konya'da düzenlenecek atletizm turnuvasına hazırlanan özel sporcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor. Antrenörlerinin desteği ve ailelerinin katkısıyla çalışmalarını sürdüren sporcular, Adıyaman'a madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Koşu, atlama, cirit ve gülle atma branşlarında hazırlıklarını sürdüren özel sporcular, düzenli antrenmanlarla hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de özgüvenlerini artırıyor. Antrenörlerin birebir ilgisiyle çalışmalarını sürdüren sporcular, turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyor.

Antrenmanları yakından takip eden aileler de çocuklarının gösterdiği gelişimden duydukları mutluluğu dile getiriyor. Turnuvaya hazırlanan sporculardan Fatma Bozan'ın annesi, yaklaşık üç aydır yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek Konya'dan madalyayla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Antrenörler ise çalışmaların yalnızca sportif başarıya yönelik olmadığını belirterek, özel sporcuların özgüven kazanmaları, sosyal hayata daha güçlü katılmaları ve kendi potansiyellerini ortaya koymalarının en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

Konya'da düzenlenecek turnuvaya gün sayan Adıyamanlı özel sporcular, disiplinli çalışmalarıyla hem ailelerini hem de kenti gururlandıracak sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PERRE