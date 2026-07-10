Adıyaman'da satranç kulüplerini aynı turnuvada buluşturan 2026 Adıyaman Kulüpler İl Yöre Yarışmaları, şampiyonluk mücadelesinin ardından tamamlandı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada 5 spor kulübü, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için satranç tahtası başına geçti. Turnuva boyunca kulüpler arasında yapılan karşılaşmaların ardından Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu Spor Kulübü rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Elde ettiği şampiyonlukla Adıyaman'ı Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan kulüp, turnuvayı zirvede tamamladı. Organizasyon, dereceye giren sporcular ve kulüpler için düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliğinin ortak çalışmasıyla düzenlenen 2026 Adıyaman Kulüpler İl Yöre Yarışmaları Satranç Turnuvası'na 5 spor kulübü katıldı.

Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılma hedefiyle turnuvada mücadele eden kulüpler, gerçekleştirilen karşılaşmalarda dereceye girebilmek için yarıştı.

Turnuva sonunda Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu Spor Kulübü ilk sırayı alarak şampiyon oldu. Kulüp, aldığı dereceyle Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonda yer alan kulüpler ile sporcuları tebrik etti.

İl Müdürlüğü ayrıca Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil edecek Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu Spor Kulübü'ne başarı dileklerini iletti.

Kaynak : PERRE