Adıyaman Belediyesi tarafından personeller arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası, oynanan final karşılaşmasının ardından tamamlandı.

Büyük heyecana sahne olan turnuvada Fen İşleri Müdürlüğü şampiyonluğa ulaşırken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ikincilik, Strateji Geliştirme ve Bilgi İşlem Müdürlüğü ise üçüncülük elde etti.

Final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara madalya, kupa ve başarı belgeleri takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm personelin centilmence mücadele sergilediği organizasyon, dostluk ve kardeşlik ruhunun ön plana çıktığı anlara sahne oldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, turnuvanın ardından dereceye giren takımları ve organizasyona katılan tüm belediye personelini tebrik ederek sporun kurum içi dayanışmayı güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Turnuva boyunca centilmenliğin, dostluğun ve ekip ruhunun ön planda olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutdere, 'Bu turnuvada aslında hepimiz kazandık. Sahada ortaya konulan mücadele, dostluk ve kardeşlik duyguları belediye ailemizin ne kadar güçlü bir dayanışma içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Turnuvaya katılan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Turnuva, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve sporun birleştirici gücünü yansıtan görüntülerle sona erdi.

Kaynak : PERRE