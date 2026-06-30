İUP kapsamında okullarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde görevlendirilecek destek personelleri noter kurasıyla belirlendi. Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi, Kâhta İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Turan'ın katılımıyla noter huzurunda yapıldı.

Program kapsamında okullarda ve kurumlarda 292 gün süreyle temizlik, bakım ve onarım işlerinde destek personeli görevlendirilecek.

Göreve Başlama Tarihi 20 Temmuz

Noter kurası sonucunda görevlendirilmeye hak kazanan adayların, 20 Temmuz 2026 tarihinde görevlerine başlayacağı bildirildi.

Kura sonucunda ismi çıkan adayların, gerekli evraklarını 2 Temmuz ile 14 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kâhta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İşçi Birimi'ne elden teslim etmeleri gerekiyor.

Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek listeden görevlendirme yapılacağı belirtildi.

Teslim Edilecek Belgeler

Görevlendirilmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler şöyle açıklandı:

Adli sicil kaydı belgesi, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, aynı hanede oturanlara ilişkin belge, adayın kendisi ve 16 yaş üzeri aynı hanede oturan kişiler için sosyal güvenlik kayıt belgesi, aynı hanede oturan aktif sigortalı çalışanlar için son maaş bordrosu ve Halk Bankası Kâhta Şubesi'nden açılmış IBAN bilgisi teslim edilecek.

Esnaf ve diğer zorunlu 4B'li sigortalılar için ise ilave kanıtlayıcı belge istenebileceği bildirildi.

Kâhta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, kura sonucunda hak kazanan adayların evrak teslim sürecinde belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerektiğini duyurdu.



SIRA NO İSİM SOYİSİM TC KİMLİK NO 1 SELDA BOZAN 21*******34 2 TURAN ÜNVER 19*******46 3 HAVVA OĞUZ 10*******18 4 BEKİR TATAR 24*******62 5 HÜSNA KARAKUŞ 24*******28 6 FATMA YILMAZ 16*******60 7 SARİYE SARAY 10*******46 8 ERCAN YANAK 24*******00 9 MEDİNE YILDIZ 10*******94 10 ORHAN ÖNER 16*******28 11 KAMİLE AKGÜL 22*******20 12 FİDAN AYDIN 22*******58 13 SERPİL POLAT 51*******58 14 MEHMET ÖZÇİÇEK 23*******42 15 DERYA EREN 21*******18 16 DENİZ AKATAY 12*******88 17 SEVİM DİŞLİ 19*******70 18 ÜMRAN DEMİR 19*******40 19 SEMRA DOĞAN 16*******18 20 SEVDA DEMİRER 17*******40 21 ŞADİYE UÇAR 16*******50 22 EMİNE BAŞLİ 10*******06 23 MUZAFFER FİRAT 11*******12 24 AHMET ÇALİŞ 21*******52 25 ASİYE PARLAK 16*******76 26 RUVEYDA AVSEREN 10*******24 27 BİRGÜL DEMİRGÜÇ 10*******60 28 NERİMAN TOSUN 23*******20 29 SEVİM DALGIÇ 19*******50 30 CENGİZ ASLAN 10*******38 31 MEDİNE KOCA 22*******60 32 NAZMİYE ÖZER 22*******26 33 HALİL İBRAHİM NAZLI 10*******70 34 MEDİNE ALBAYRAK 10*******08 35 MUSTAFA ÖZER 17*******46 36 NURAY KAYA 16*******38 37 SİNAN TEMEL 15*******68 38 YUNUS NAZLI 18*******38 39 FATMA TÜRK 16*******70 40 MEHMET KIZIL 12*******92 41 AYNUR MEMİ 19*******86 42 HÜSEYİN AKATAY 12*******32 43 ŞİRİN BARMAZ 15*******26 44 HASAN DEMİR 13*******30 45 MEHMET AY 21*******08 46 AYSEL ÇELEBİ 17*******20 47 SONGÜL ÇEVİK 65*******20 48 GAFFARİ AVSEREN 11*******96 49 ÜRFİYE ORMAN 16*******70 50 SAMİ YUSUF YÜKSEKYAYLA 12*******00 51 LEYLA AKŞİMŞEK 34*******20 52 REMZİYE DEMİRTAŞ 19*******64 53 İBRAHİM HALİL KAYA 16*******92 54 NURSEL KURT 22*******36 55 HALİME AKÇAL 15*******68 56 MERVE TIRMİK 22*******08 57 ESMA YETKİN 25*******06 58 SAADET KORKMAZ 10*******92 59 SÜREYYA OCAK 19*******18 60 MENEKŞE ALTIN 16*******12 61 ABUZER ÇAVUŞ 18*******68 62 MİKAİL KÖMÜR 10*******02 63 ZEYNEP ENGİL 17*******76 64 SECEM ÇİÇEK 10*******02 65 MİHRİBAN HAN 10*******70 66 MEDİNE ARIK 19*******98 67 SİBEL KESER 10*******56 68 ZELİHA PARLAK 21*******84 69 ÖVEYŞ AKATAY 13*******74 70 NİMET SARSILMAZ 11*******58 71 HÜSEYİN DÜŞÜN 10*******44 72 ZEHRA YETKİN 25*******34 73 EMİN TAPAN 18*******56 74 BETÜL DÜNDAR 14*******44 75 KUDRET BİLDİR 20*******12 76 NESLİHAN KARADOĞAN 13*******80 77 SAKİNE TATAR 14*******04 78 REMZİYE ÇELİK 12*******18 79 AYHAN ALTUN 23*******68 80 TUBA MEMİ 10*******60 81 CEYLAN DENİZ 22*******68 82 İPEK KARAKURT 10*******52 83 HAYRUNNİSA BOZAN 10*******14 84 İLHAN GÜL 10*******30 85 ERKAN KAÇAN 24*******76 86 HÜLYA KAVAK 24*******10 87 İMHAN YILMAZ 36*******58 88 GÜLTEN OĞUZ 11*******26 89 HACER YILMAZ 16*******44 90 RAMAZAN GÜLER 19*******44 91 NAZLİYE BAHAR 18*******78 92 MAHSUM KIRMIZI 37*******84 93 NEVZAT UÇAN 18*******30 94 BEGÜL ENGİL 11*******16 95 AYHAN KORKUT 18*******26 96 İREM YİĞİT 23*******88 97 RUKİYE ALTIN 22*******80 98 FEHMİ GEYİK 13*******06 99 EMİNE ÇİÇEK 15*******20 100 DERYA CAN 18*******80 101 GÜLCAN KONUK 10*******66 102 MUZAFFER MUAÇİN 10*******34 103 EMİNE ÖZKAN 22*******26 104 MEHMET ŞÜKRÜ ÜÇKARDEŞ 18*******22 105 KADRİYE KEÇECİ 14*******14 106 ZEYNEP ASLAN 17*******02 107 KADER TAŞDEMİR 10*******94 108 SİBEL ERDEM 11*******36 109 PERİHAN ALAN 14*******92 110 AYNUR SAĞLIK 24*******26 111 ASLI ORDU 13*******02 112 SEHER ELMAS 16*******42 113 SUNAY TANRIVERDİ 19*******54 114 MEHMET ŞERİF BOZAN 23*******32 115 HALİSE ASLAN 16*******70 116 NAZMİYE KAPLAN 18*******70 117 İSLİM TANER 21*******02 118 NEŞE DOĞAN 12*******80 119 HALİME DEMİRAL 19*******36 120 EMRE BOZAN 16*******68 121 SEMRA AKBAŞ 20*******88 122 OSMAN ATICI 20*******44 123 FATMA DENİZ 12*******58 124 SEMRA TOPAÇ 17*******66 125 İPEK DOĞAN 21*******14 126 YAĞMUR PARLAK 10*******64 127 BEREKET ÜÇER 22*******80 128 MÜNEVVER ŞAHİN 12*******28 129 MEHMET NEREDE 28*******30 130 MUSTAFA ŞİMŞEK 11*******26 131 MÜRÜVET ADAK 21*******80 132 YILDIZ AKBAŞ 16*******26 133 SÜMEYYE MEMİ 18*******58 134 SAMET ÇELİK 10*******66 135 GAMZE ASLAN 12*******46 136 MEDİNE IŞIKLI 18*******34 137 HANİFE TÜRK 25*******10 138 SEBİHA KAMAN 24*******44 139 SERAP GÜZEL 24*******28 140 SİBEL ÖZPOLAT 12*******66 141 LÜTFİ BOZAN 23*******16 142 KENAN ŞAHİN 15*******78 143 HÜSEYİN BOZKURT 15*******42 144 ABDULBAKİ OĞUZHAN 20*******42 145 MEHMET AKKUŞ 20*******22 146 SERKAN YELBOĞA 19*******22 147 SEMRA DEMİRER 16*******94 148 ABUZER DEMİRTAŞ 10*******38 149 MUHSİN BOZAN 24*******60 150 GÜLLÜ TAŞ 23*******12 151 CANAN UÇAR 21*******92 152 EVREN ENGÜL FIRAT 61*******74 153 BEYZA ASLAN 10*******68 154 HİLAL BİLEN 10*******18 155 MEHMET KÖSEOĞLU 21*******92 156 İHLAS GÜNŞER 10*******46 157 ZELİHA GÜNAY 23*******02 158 BETÜL GELEN 12*******18 159 MİYESE BOZAN 12*******96 160 DİLAN DEDE 22*******94 161 SIDIKA KAYA 16*******44 162 FATMA ALAKUŞ 12*******38 163 FİDAN AYTEPE 24*******58 164 NEBAHAT AVSEREN 15*******68 165 HASAN ÇOBAN 24*******86 166 ARİFE ALBAYRAK 11*******16 167 YEŞİM EGE 10*******76 168 LATİFE DURSUN 16*******78 169 AYSEL YILMAZ 18*******62 170 SAİME TÜRK 22*******02 171 SELAHATTİN YAMAN 13*******84 172 GÜLSÜM AKINCI 18*******40 173 ÜMMÜGÜLSÜN YAVAŞ 24*******36 174 PINAR İBİŞ 19*******64 175 HURİYE DOĞAN 21*******64 176 AYŞE KEPE 21*******98 177 CEMİLE ÇELİK 14*******66 178 NAZLI GEDİKLİ 72*******30 179 ZEYNEP ASLAN 17*******08 180 NESLİHAN AYHAN 21*******92 181 MEDİNE ÇİÇEK 19*******72 182 FİDAN BOZAN 21*******82 183 HASAN KELEPÇE 24*******38 184 BEKİR YAPAR 23*******44 185 ABDULKADİR AKATAY 10*******60 186 YAVUZ GÜLER 24*******66 187 NEBİYE ÇELEBİGİL 24*******56 188 ŞEHRİBAN GÖÇEN 17*******70 189 ÇİĞDEM ÇELİK 12*******20 190 ZERDA ASLAN 10*******50 191 ALİ AKCAN 10*******36 192 SIDIKA AKATAY 16*******84 193 ŞEHNAZ KURT 20*******36 194 MURAT KARA 18*******18 195 AYDIN FIRAT 14*******14 196 RAHİME AVSEREN 10*******26 197 EMRAH YILANCI 24*******02 198 REMZİYE KARAGÖL 19*******12 199 ABUZER GÜL 23*******70 200 ŞADAN YILDIRIM 11*******10

Kaynak : PERRE