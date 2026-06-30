İUP kapsamında okullarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde görevlendirilecek destek personelleri noter kurasıyla belirlendi. Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi, Kâhta İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Turan'ın katılımıyla noter huzurunda yapıldı.
Program kapsamında okullarda ve kurumlarda 292 gün süreyle temizlik, bakım ve onarım işlerinde destek personeli görevlendirilecek.
Göreve Başlama Tarihi 20 Temmuz
Noter kurası sonucunda görevlendirilmeye hak kazanan adayların, 20 Temmuz 2026 tarihinde görevlerine başlayacağı bildirildi.
Kura sonucunda ismi çıkan adayların, gerekli evraklarını 2 Temmuz ile 14 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kâhta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İşçi Birimi'ne elden teslim etmeleri gerekiyor.
Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek listeden görevlendirme yapılacağı belirtildi.
Teslim Edilecek Belgeler
Görevlendirilmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler şöyle açıklandı:
Adli sicil kaydı belgesi, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, aynı hanede oturanlara ilişkin belge, adayın kendisi ve 16 yaş üzeri aynı hanede oturan kişiler için sosyal güvenlik kayıt belgesi, aynı hanede oturan aktif sigortalı çalışanlar için son maaş bordrosu ve Halk Bankası Kâhta Şubesi'nden açılmış IBAN bilgisi teslim edilecek.
Esnaf ve diğer zorunlu 4B'li sigortalılar için ise ilave kanıtlayıcı belge istenebileceği bildirildi.
Kâhta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, kura sonucunda hak kazanan adayların evrak teslim sürecinde belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerektiğini duyurdu.
|SIRA NO
|İSİM SOYİSİM
|TC KİMLİK NO
|1
|SELDA BOZAN
|21*******34
|2
|TURAN ÜNVER
|19*******46
|3
|HAVVA OĞUZ
|10*******18
|4
|BEKİR TATAR
|24*******62
|5
|HÜSNA KARAKUŞ
|24*******28
|6
|FATMA YILMAZ
|16*******60
|7
|SARİYE SARAY
|10*******46
|8
|ERCAN YANAK
|24*******00
|9
|MEDİNE YILDIZ
|10*******94
|10
|ORHAN ÖNER
|16*******28
|11
|KAMİLE AKGÜL
|22*******20
|12
|FİDAN AYDIN
|22*******58
|13
|SERPİL POLAT
|51*******58
|14
|MEHMET ÖZÇİÇEK
|23*******42
|15
|DERYA EREN
|21*******18
|16
|DENİZ AKATAY
|12*******88
|17
|SEVİM DİŞLİ
|19*******70
|18
|ÜMRAN DEMİR
|19*******40
|19
|SEMRA DOĞAN
|16*******18
|20
|SEVDA DEMİRER
|17*******40
|21
|ŞADİYE UÇAR
|16*******50
|22
|EMİNE BAŞLİ
|10*******06
|23
|MUZAFFER FİRAT
|11*******12
|24
|AHMET ÇALİŞ
|21*******52
|25
|ASİYE PARLAK
|16*******76
|26
|RUVEYDA AVSEREN
|10*******24
|27
|BİRGÜL DEMİRGÜÇ
|10*******60
|28
|NERİMAN TOSUN
|23*******20
|29
|SEVİM DALGIÇ
|19*******50
|30
|CENGİZ ASLAN
|10*******38
|31
|MEDİNE KOCA
|22*******60
|32
|NAZMİYE ÖZER
|22*******26
|33
|HALİL İBRAHİM NAZLI
|10*******70
|34
|MEDİNE ALBAYRAK
|10*******08
|35
|MUSTAFA ÖZER
|17*******46
|36
|NURAY KAYA
|16*******38
|37
|SİNAN TEMEL
|15*******68
|38
|YUNUS NAZLI
|18*******38
|39
|FATMA TÜRK
|16*******70
|40
|MEHMET KIZIL
|12*******92
|41
|AYNUR MEMİ
|19*******86
|42
|HÜSEYİN AKATAY
|12*******32
|43
|ŞİRİN BARMAZ
|15*******26
|44
|HASAN DEMİR
|13*******30
|45
|MEHMET AY
|21*******08
|46
|AYSEL ÇELEBİ
|17*******20
|47
|SONGÜL ÇEVİK
|65*******20
|48
|GAFFARİ AVSEREN
|11*******96
|49
|ÜRFİYE ORMAN
|16*******70
|50
|SAMİ YUSUF YÜKSEKYAYLA
|12*******00
|51
|LEYLA AKŞİMŞEK
|34*******20
|52
|REMZİYE DEMİRTAŞ
|19*******64
|53
|İBRAHİM HALİL KAYA
|16*******92
|54
|NURSEL KURT
|22*******36
|55
|HALİME AKÇAL
|15*******68
|56
|MERVE TIRMİK
|22*******08
|57
|ESMA YETKİN
|25*******06
|58
|SAADET KORKMAZ
|10*******92
|59
|SÜREYYA OCAK
|19*******18
|60
|MENEKŞE ALTIN
|16*******12
|61
|ABUZER ÇAVUŞ
|18*******68
|62
|MİKAİL KÖMÜR
|10*******02
|63
|ZEYNEP ENGİL
|17*******76
|64
|SECEM ÇİÇEK
|10*******02
|65
|MİHRİBAN HAN
|10*******70
|66
|MEDİNE ARIK
|19*******98
|67
|SİBEL KESER
|10*******56
|68
|ZELİHA PARLAK
|21*******84
|69
|ÖVEYŞ AKATAY
|13*******74
|70
|NİMET SARSILMAZ
|11*******58
|71
|HÜSEYİN DÜŞÜN
|10*******44
|72
|ZEHRA YETKİN
|25*******34
|73
|EMİN TAPAN
|18*******56
|74
|BETÜL DÜNDAR
|14*******44
|75
|KUDRET BİLDİR
|20*******12
|76
|NESLİHAN KARADOĞAN
|13*******80
|77
|SAKİNE TATAR
|14*******04
|78
|REMZİYE ÇELİK
|12*******18
|79
|AYHAN ALTUN
|23*******68
|80
|TUBA MEMİ
|10*******60
|81
|CEYLAN DENİZ
|22*******68
|82
|İPEK KARAKURT
|10*******52
|83
|HAYRUNNİSA BOZAN
|10*******14
|84
|İLHAN GÜL
|10*******30
|85
|ERKAN KAÇAN
|24*******76
|86
|HÜLYA KAVAK
|24*******10
|87
|İMHAN YILMAZ
|36*******58
|88
|GÜLTEN OĞUZ
|11*******26
|89
|HACER YILMAZ
|16*******44
|90
|RAMAZAN GÜLER
|19*******44
|91
|NAZLİYE BAHAR
|18*******78
|92
|MAHSUM KIRMIZI
|37*******84
|93
|NEVZAT UÇAN
|18*******30
|94
|BEGÜL ENGİL
|11*******16
|95
|AYHAN KORKUT
|18*******26
|96
|İREM YİĞİT
|23*******88
|97
|RUKİYE ALTIN
|22*******80
|98
|FEHMİ GEYİK
|13*******06
|99
|EMİNE ÇİÇEK
|15*******20
|100
|DERYA CAN
|18*******80
|101
|GÜLCAN KONUK
|10*******66
|102
|MUZAFFER MUAÇİN
|10*******34
|103
|EMİNE ÖZKAN
|22*******26
|104
|MEHMET ŞÜKRÜ ÜÇKARDEŞ
|18*******22
|105
|KADRİYE KEÇECİ
|14*******14
|106
|ZEYNEP ASLAN
|17*******02
|107
|KADER TAŞDEMİR
|10*******94
|108
|SİBEL ERDEM
|11*******36
|109
|PERİHAN ALAN
|14*******92
|110
|AYNUR SAĞLIK
|24*******26
|111
|ASLI ORDU
|13*******02
|112
|SEHER ELMAS
|16*******42
|113
|SUNAY TANRIVERDİ
|19*******54
|114
|MEHMET ŞERİF BOZAN
|23*******32
|115
|HALİSE ASLAN
|16*******70
|116
|NAZMİYE KAPLAN
|18*******70
|117
|İSLİM TANER
|21*******02
|118
|NEŞE DOĞAN
|12*******80
|119
|HALİME DEMİRAL
|19*******36
|120
|EMRE BOZAN
|16*******68
|121
|SEMRA AKBAŞ
|20*******88
|122
|OSMAN ATICI
|20*******44
|123
|FATMA DENİZ
|12*******58
|124
|SEMRA TOPAÇ
|17*******66
|125
|İPEK DOĞAN
|21*******14
|126
|YAĞMUR PARLAK
|10*******64
|127
|BEREKET ÜÇER
|22*******80
|128
|MÜNEVVER ŞAHİN
|12*******28
|129
|MEHMET NEREDE
|28*******30
|130
|MUSTAFA ŞİMŞEK
|11*******26
|131
|MÜRÜVET ADAK
|21*******80
|132
|YILDIZ AKBAŞ
|16*******26
|133
|SÜMEYYE MEMİ
|18*******58
|134
|SAMET ÇELİK
|10*******66
|135
|GAMZE ASLAN
|12*******46
|136
|MEDİNE IŞIKLI
|18*******34
|137
|HANİFE TÜRK
|25*******10
|138
|SEBİHA KAMAN
|24*******44
|139
|SERAP GÜZEL
|24*******28
|140
|SİBEL ÖZPOLAT
|12*******66
|141
|LÜTFİ BOZAN
|23*******16
|142
|KENAN ŞAHİN
|15*******78
|143
|HÜSEYİN BOZKURT
|15*******42
|144
|ABDULBAKİ OĞUZHAN
|20*******42
|145
|MEHMET AKKUŞ
|20*******22
|146
|SERKAN YELBOĞA
|19*******22
|147
|SEMRA DEMİRER
|16*******94
|148
|ABUZER DEMİRTAŞ
|10*******38
|149
|MUHSİN BOZAN
|24*******60
|150
|GÜLLÜ TAŞ
|23*******12
|151
|CANAN UÇAR
|21*******92
|152
|EVREN ENGÜL FIRAT
|61*******74
|153
|BEYZA ASLAN
|10*******68
|154
|HİLAL BİLEN
|10*******18
|155
|MEHMET KÖSEOĞLU
|21*******92
|156
|İHLAS GÜNŞER
|10*******46
|157
|ZELİHA GÜNAY
|23*******02
|158
|BETÜL GELEN
|12*******18
|159
|MİYESE BOZAN
|12*******96
|160
|DİLAN DEDE
|22*******94
|161
|SIDIKA KAYA
|16*******44
|162
|FATMA ALAKUŞ
|12*******38
|163
|FİDAN AYTEPE
|24*******58
|164
|NEBAHAT AVSEREN
|15*******68
|165
|HASAN ÇOBAN
|24*******86
|166
|ARİFE ALBAYRAK
|11*******16
|167
|YEŞİM EGE
|10*******76
|168
|LATİFE DURSUN
|16*******78
|169
|AYSEL YILMAZ
|18*******62
|170
|SAİME TÜRK
|22*******02
|171
|SELAHATTİN YAMAN
|13*******84
|172
|GÜLSÜM AKINCI
|18*******40
|173
|ÜMMÜGÜLSÜN YAVAŞ
|24*******36
|174
|PINAR İBİŞ
|19*******64
|175
|HURİYE DOĞAN
|21*******64
|176
|AYŞE KEPE
|21*******98
|177
|CEMİLE ÇELİK
|14*******66
|178
|NAZLI GEDİKLİ
|72*******30
|179
|ZEYNEP ASLAN
|17*******08
|180
|NESLİHAN AYHAN
|21*******92
|181
|MEDİNE ÇİÇEK
|19*******72
|182
|FİDAN BOZAN
|21*******82
|183
|HASAN KELEPÇE
|24*******38
|184
|BEKİR YAPAR
|23*******44
|185
|ABDULKADİR AKATAY
|10*******60
|186
|YAVUZ GÜLER
|24*******66
|187
|NEBİYE ÇELEBİGİL
|24*******56
|188
|ŞEHRİBAN GÖÇEN
|17*******70
|189
|ÇİĞDEM ÇELİK
|12*******20
|190
|ZERDA ASLAN
|10*******50
|191
|ALİ AKCAN
|10*******36
|192
|SIDIKA AKATAY
|16*******84
|193
|ŞEHNAZ KURT
|20*******36
|194
|MURAT KARA
|18*******18
|195
|AYDIN FIRAT
|14*******14
|196
|RAHİME AVSEREN
|10*******26
|197
|EMRAH YILANCI
|24*******02
|198
|REMZİYE KARAGÖL
|19*******12
|199
|ABUZER GÜL
|23*******70
|200
|ŞADAN YILDIRIM
|11*******10
Kaynak : PERRE