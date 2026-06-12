Çocukların fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde ve tarlalarda değil; okullarda, kütüphanelerde, park ve oyun alanlarında olması gerektiğini ifade eden Polat, çocuk işçiliğinin yoksulluğun, eşitsizliğin ve eğitim hakkının gasp edilmesinin en ağır sonuçlarından biri olduğunu söyledi.

Her çocuğun eğitim, sağlık, barınma ve güvenli yaşam hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Polat, ekonomik krizler ve derinleşen yoksulluğun milyonlarca çocuğu çalışma yaşamına ittiğini belirtti.

'Deprem Bölgesinde Risk Daha Da Arttı'

Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da çocukların karşı karşıya olduğu risklerin daha da büyüdüğünü kaydeden Polat, yaşanan ekonomik ve sosyal yıkımın birçok aileyi derin bir yoksulluğa sürüklediğini ifade etti.

Polat, 'Depremin ardından yaşanan ekonomik zorluklar, çocuklarımızın eğitimden uzaklaşma ve çalışma hayatına itilme riskini artırmıştır. Çocuklarımızın geleceği ne yoksulluğun ne de sermayenin insafına bırakılabilir' dedi.

'MESEM Uygulamaları Çocuk Emeğini Yaygınlaştırıyor'

Türkiye'de çocuk işçiliğinin yalnızca kayıt dışı alanlarda değil, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamaları aracılığıyla da yaygınlaştırıldığını savunan Polat, eğitim adı altında çocukların ucuz iş gücü olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Bugüne kadar çok sayıda çocuğun çalıştırıldığı iş yerlerinde hayatını kaybettiğini hatırlatan Polat, bu ölümlerin kader olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, çocukları koruyamayan politikaların sonucu olduğunu ifade etti.

Çocukların uzun çalışma saatlerine maruz bırakılmasını ve eğitimden koparılmasını kabul etmediklerini dile getiren Polat, çocuk emeğinin ekonomik bir araç olarak görülmesine karşı olduklarını söyledi.

'Çocukların Düşlerini ve Geleceğini Savunacağız'

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi olarak taleplerini sıralayan Polat, çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesini, MESEM uygulamaları kapsamında yaşanan çocuk emeği sömürüsünün durdurulmasını ve tüm çocukların nitelikli, bilimsel, laik, kamusal ve anadilinde eğitim hakkına erişiminin güvence altına alınmasını istedi.

Deprem bölgesindeki çocuklar için özel sosyal destek programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Polat, yoksullukla etkin mücadele edilmeden çocuk işçiliğinin önlenemeyeceğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda çocuk işçiliğinin bir insan hakları ihlali olduğunu yineleyen Polat, 'Çocukların düşlerini, geleceğini ve yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çocuklar işçi değil, öğrencidir' dedi.

Kaynak : PERRE