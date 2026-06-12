Adıyaman'da şehitler için dualar edildi, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu

Programa jandarma personeli, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, mevlid-i şerif ve ilahilerle şehitler yad edildi.

Programda konuşan Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, vatan uğruna can veren şehitler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm güvenlik güçleri için dua etti. Yapılan dualarda, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan kahraman Mehmetçikler ile jandarma teşkilatının mensuplarına da başarı temennisinde bulunuldu.

187 yıldır ülkenin dört bir yanında asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için fedakârca görev yapan Jandarma Teşkilatının köklü geçmişine vurgu yapılan programda, teşkilatın millet nezdindeki önemine dikkat çekildi.

Öte yandan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında 13 Haziran Cumartesi günü Adıyaman Park AVM'de, 15 Haziran Pazartesi günü ise Kent Meydanı'nda jandarmanın görev alanları ve kullandığı teknolojilerin tanıtılacağı stantların açılacağı bildirildi. Aynı gün Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni ve Adıyaman Şehitliği'nde ziyaret programı gerçekleştirilecek.

Mevlit programının ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak : PERRE