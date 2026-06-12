Siirt'in Şirvan ilçesinde yaşanan köpek saldırısı bir yetiştiriciyi mağdur etti. Maden köyünde bir ağıla giren başıboş köpekler, sürüdeki keçilere saldırarak 26 hayvanın telef olmasına neden oldu. Saldırıda 3 keçi de yaralandı.

Gelen bilgilere göre, ilçeye bağlı Maden köyünde dün gece Abidin Ant'a ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki keçilere saldırdı. Ant, sabah hayvanlarını kontrol ettiğinde 26 keçisinin telef edildiğini, 3'ünün yaralı olduğunu gördü. Ant, yaşanan olay nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.

Hayvan sahibi Abidin Ant, yaşanan olay nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

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