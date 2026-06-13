Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Adıyaman Şubesi'nin kuruluş süreci kapsamında ilk olağan genel kurul toplantısı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) toplantı salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, yönetim kurulu üyeleri Pelin Gezeryel, Songül Başkaya, Ayla Fazlı ve Dudu Büşra Maksutoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Genel Kurul ATSO'da Gerçekleştirildi

Toplantıda divan başkanlığı görevini üstlenen Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkan Yardımcısı Dilvin Şirvan Toprak, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek genel kurulun demokratik ve şeffaf bir anlayışla yürütüleceğini belirtti.

Toprak, 'Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Adıyaman Temsilciliği İlk Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda divan başkanlığı görevine layık görüldüğüm dolayısıyla teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzu tüzüğümüz ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, demokratik ve şeffaf bir anlayışla yürüteceğimizi ifade etmek isterim.' dedi.

Yapılan seçim sonucunda TÜKD Adıyaman Şubesi Başkanlığına Adıyaman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezgi Kovancı seçilirken, başkan yardımcılığı görevine ise ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Dilvin Şirvan Toprak seçildi.

'İkinci Okulumuzu Adıyaman'da Açmak İstiyoruz'

Toplantıda konuşan TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, derneğin eğitim alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek Hatay'da bir ortaokul inşa ettiklerini vurgulayarak, 'Dernek olarak Hatay'a bir ortaokul yaptırdık. İlk defa bizim görevimizde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin bir okulu oldu. İnşallah ikinci okulumuzu burada açacağız. Çünkü Dilvin Başkanımız bunu çok istiyordu. Bu arada müjdemizi de vermiş olalım, onun da adımlarını attık. Birlikte çok güzel işler yapacağız' ifadelerini kullandı.

Derneğin uluslararası alandaki çalışmalarına da değinen Güler, dünya ve Avrupa üniversiteli kadınlar federasyonlarının üyesi olduklarını belirterek şunları kaydetti:

'İlk defa olarak yine bizim görevimizde University Women of Europe Başkanı da bizim yönetimimizden çıktı geçen dönem. İlk defa bir Türk kadın Avrupa Başkanı oldu. Dr. Başak Ovacık, Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı seçildi. Kendisiyle gurur duyuyoruz.'

'Deprem Sonrası En Çok Başvuru Adıyaman'dan Geldi'

Üniversite öğrencilerine burs desteği sağladıklarını ifade eden Güler, 6 Şubat depremlerinin ardından burs başvurularında Adıyaman'ın öne çıktığını belirterek, 'Üniversitedeki genç kadınlara burs veriyoruz. 6 Şubat depremlerinde en çok Adıyaman'dan başvuru vardı. Demek ki burada genç kadınlar okumaya çok hevesli. Bu nedenle hem memnun olduk hem de hepsine burs veremedik diye üzüldük' dedi.

Kadınların güçlenmesinin önemine vurgu yapan Güler, 'Kadınların güçlenmesi gerekir. Bu nedenle karar alma mekanizmaları çok önemli. Karar alma mekanizmaları derken; en önemli şey bu gençlerin yetişmesi, siyasete katılmasıdır. Buradan umut dolu ayrılıyoruz. Umuyorum çok güzel şeyler olacak, tüm arkadaşlarımıza güveniyoruz' dedi.

'Kız Kardeşlik Yaşatır'

Adıyaman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezgi Kovancı ise, deprem sonrası süreçte kadın sorunlarıyla daha yakından ilgilenmeye başladığını belirterek, 'Depremden sonra kendimi kadın sorunlarının merkezinde buldum. Çok da güzel oldu aslında. Ben hep şunu hatırlıyorum; doktora tezimde de bunu yazmıştım zaten, 'Kız kardeşlik yaşatır.' Benim mottom hep bu aslında' dedi.

Öğrencileriyle kurduğu bağa da değinen Doç. Dr. Kovancı, 'Ben öğrencilerime kız kardeşim gözüyle bakıyorum. Benden sonra onlar devralacak bayrağı ve böyle böyle güçleneceğiz.' ifadelerini kullandı.

Genel kurulun ardından şube yönetimi ve üyelere TÜKD heyeti tarafından rozet takıldı.

Toplantı, yönetim kurulunun tanıtılması, üyelerin tebrik edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE