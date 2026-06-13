Siirt'te Ilısu Baraj Gölü Botan Köprüsü mevkiinde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Hüseyin Olğaç'ın cansız bedenine ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Bölgede akşam saatlerinde başlayan çalışmalar acı haberle sonuçlandı.

Gelen bilgiye göre, akşam saatlerinde Botan Köprüsü yakınlarında bir kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, Batman dalgıç ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerim çalışmaları sonucu Hüseyin Olğaç'ın (17) cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, jandarma, UMKE, dalgıç ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan Hüseyin Olğaç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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