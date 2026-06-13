Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İş yeri çalışanları ve vatandaşların ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Meydana gelen olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin mutfak bölümünde bulunan tüpten çıkan kıvılcımların çevredeki malzemeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden iş yeri çalışanları ve vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Yangın sırasında mutfakta bulunan tüplerin patlamaması olası bir faciayı önlerken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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