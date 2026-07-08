Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde durakta karşılaşan boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla bitti. Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 67 yaşındaki A.D., iddiaya göre yanında bulunan silahla 60 yaşındaki eşi E.D.'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silahlı saldırının ardından A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olan E.D. ile A.D. durakta karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.D., yanında bulunan silahla eşine ateş etti.

Silah seslerinin ardından yere yığılan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.D. hakkında işlemler sürerken, olayın ayrıntılarının belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA