Şanlıurfa'da hakkında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda hükümlünün Suruç ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, "nitelikli hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun izine ulaşıldı.
Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.
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