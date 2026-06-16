Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için son hazırlık süreci başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sayılı günler kala genel tekrar programına alınan öğrenciler, etütler, deneme sınavları ve rehberlik çalışmalarıyla sınav haftasına hazırlanıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında öğrencilerin eksik konularını tamamlamaları ve bilgilerini pekiştirmeleri hedefleniyor. Uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen tekrar derslerinde tüm konular yeniden ele alınırken, adayların sınav öncesi motivasyonlarını korumalarına yönelik rehberlik desteği de veriliyor.

AKEM'de yürütülen hazırlık programı yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı kalmıyor. Öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak ve sınava daha özgüvenli girmelerini sağlamak amacıyla planlı etütler ve birebir destek çalışmaları da sürdürülüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam ettiklerini belirterek, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti. Tutdere, sınav öncesi gerçekleştirilen genel tekrar programının öğrencilerin başarılarına katkı sağlamasını temenni ederek tüm adaylara başarı dileklerini iletti.

AKEM, Ali Yılmaz Etüt Merkezleri ile Abdulhamid Han Yaşayan Kütüphane ve Sadık Gürsoy Kütüphanelerinde YKS'ye hazırlanan yaklaşık 300 öğrenciye eğitim desteği verilirken, 12 öğretmen tarafından etüt, soru çözümü, deneme sınavı ve rehberlik hizmetleri sunuluyor.

Adıyamanlılar Net olarak eğitim alanındaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.