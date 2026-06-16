Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki Verd Sabuni'den acı haber geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Verd Sabuni'ye, plakası ve sürücüsü ilk etapta öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Verd Sabuni, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yoğun çaba harcanmasına rağmen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazanın ardından sürücünün gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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