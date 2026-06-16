Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aile fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi, eniştesi olduğu öğrenilen şahsı tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Kahta ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Y.A. ile eniştesi E.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Y.A. yanında bulunan tabancayla E.Ş'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, yaşanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Adıyamanlılar Net olarak gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.