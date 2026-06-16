Candela Concert, Türkiye turnesi kapsamında 18 Haziran'da Adıyamanlı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte, müzik ve görsel atmosfer bir araya gelerek katılımcılara farklı bir konser deneyimi sunacak.

Son dönemde birçok şehirde ilgi gören Candela Concert, binlerce mum ışığıyla oluşturulan özel sahne atmosferinde izleyicilerin karşısına çıkacak. Klasik müziğin sevilen eserlerinin seslendirileceği programda, müzik tutkunlarının keyifli bir akşam geçirmesi hedefleniyor.

Saat 20.00'de başlayacak etkinlikte sahne tasarımı ve ışık düzeni de konserin önemli unsurları arasında yer alacak. Organizasyon yetkilileri, konserin yalnızca bir müzik dinletisi olmadığını, aynı zamanda sanatın farklı yönlerini bir araya getiren özel bir deneyim sunduğunu ifade ediyor.

Her yaştan sanatseverin katılımına açık olan etkinliğin, Adıyaman'ın kültür ve sanat yaşamına hareketlilik kazandırması bekleniyor.

Candela Concert için biletler çevrim içi satış platformları üzerinden temin edilebiliyor. Konserin kentteki müzikseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.