Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyarette kentte yürütülen tarımsal faaliyetler, üretime yönelik destekler ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile kırsal kalkınma yatırımları da ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan tarafından karşılanan Vali Küçük, müdürlük bünyesinde sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede Adıyaman'ın tarımsal üretim kapasitesi, ekim alanları, çiftçilere yönelik destek programları ve sulama yatırımları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca üreticilerin talepleri, tarım sektörünün mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman'ın tarım alanındaki potansiyeline dikkat çeken Vali Abdullah Küçük, üretimin artırılmasına yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlara ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

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