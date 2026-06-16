Gaziantep'te 2023 yılında bir sokak düğününe düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanıklar savunmalarını sunarken, müştekiler de olayla ilgili iddialarını mahkeme heyetine anlattı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Emin U., olay günü düğüne gitme amacının olay çıkarmak olmadığını öne sürerek, elektriklerin kesik olduğunu ve bu nedenle rastgele ateş ettiğini iddia etti. Sanık, kullandığı tüfeğin kime ait olduğunu bilmediğini savunarak beraatini talep etti.

Dosyada yargılanan diğer sanıklar ise olay sırasında düğün alanında bulunmadıklarını ve saldırıyla bağlantılarının olmadığını öne sürdü. Müştekiler ise sanıkların olay öncesinde tehditlerde bulunduğunu ve saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiğini iddia ederek şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan görüntü kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesine karar verirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Eksik hususların tamamlanması için dava ileri bir tarihe ertelendi.

Olayda hayatını kaybeden Murat Kara'nın yakınları ise adalet beklentilerini sürdürürken, davanın ilerleyen duruşmalarında yeni delillerin dosyaya girmesi bekleniyor.

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