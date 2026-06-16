Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM vatandaşların kullanımına açıldı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, her yaştan bireyin ücretsiz olarak faydalanabileceği platformun yabancı dil öğrenimini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Bakanlığın yerli ve millî teknolojilerle hayata geçirdiği DİLİM platformu, kullanıcıların seviyelerine uygun içerikler sunarak dil öğrenme sürecini kişiselleştiriyor. Sistem içerisinde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yer alıyor.

İlk aşamada İngilizce eğitimi sunacak olan platformun ilerleyen dönemde farklı yabancı dillerle genişletilmesi planlanıyor. Yapay zekâ destekli altyapısı sayesinde kullanıcıların öğrenme süreçlerine uyum sağlayan sistemin, dil eğitiminde fırsat eşitliğine katkı sunması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, platformun hizmete açılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, DİLİM'in güvenli ve millî bir dil öğrenme altyapısına sahip olduğunu belirterek öğrencilerin kendi değerleriyle dünyaya hazırlandığını ifade etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda ise zaman ve mekân sınırı olmadan herkesin yabancı dil öğrenebileceği vurgulanarak, platformun her yaştan kullanıcıya açık olduğu belirtildi.

Adıyamanlılar Net olarak eğitim alanındaki gelişmeleri ve vatandaşlara sunulan yeni hizmetleri aktarmayı sürdüreceğiz.