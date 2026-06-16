Bursa'da eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Müjde Güngör'ün ailesi, geride kalan üç çocuğun velayetini alabilmek için hukuki süreç başlattı. Diyarbakır'da yaşayan ağabey Sabır Şahin, yeğenlerinin annelerinin ailesinin yanında büyümesini istediğini belirterek, çocukların geleceği için mücadele verdiklerini söyledi.

3 Haziran'da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, Müjde Güngör eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından cenaze Muş'un Bulanık ilçesinde toprağa verilirken, aile çocukların durumu için girişimlerini sürdürüyor.

Ağabey Sabır Şahin, kardeşinin evliliği boyunca çeşitli sorunlar yaşadığını öne sürerek, aile olarak yıllardır yaşanan sıkıntılara tanıklık ettiklerini ifade etti. Şahin, kardeşinin geride bıraktığı üç çocuğun kendi ailelerinde yetişmesini istediklerini dile getirdi.

Yeğenlerinin velayetini almak için hukuki süreci başlattıklarını belirten Şahin, çocukların geleceği için ellerinden gelen tüm adımları atacaklarını söyledi.

Olayla ilgili adli süreç sürerken, velayet konusunda mahkemenin vereceği kararın beklendiği öğrenildi.

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