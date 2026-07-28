Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 3 ay önce çalınan motosiklet, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından motosikletine kavuşan Fatime Yıldan, emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay önce çalındığı bildirilen motosikletin bulunması için çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda motosikletin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan motosiklet, gerekli adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibi Fatime Yıldan'a teslim edildi.
Motosikletine yeniden kavuşan Fatime Yıldan, yürütülen çalışmalardan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.