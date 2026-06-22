Şanlıurfa'da yarım asırdır bakırcılık mesleğini sürdüren 65 yaşındaki usta Halil Çalışır, son yıllarda bakır ürünlere olan ilginin yeniden arttığını söyledi. Bakıra yönelik talebin yükseldiğini belirten Çalışır, buna rağmen mesleğin geleceği için en büyük sorunun çırak yetişmemesi olduğunu ifade etti. Geleneksel el sanatları arasında yer alan bakırcılığın yeniden değer kazandığını dile getiren usta isim, gençlerin mesleğe yönelmemesi nedeniyle ilerleyen yıllarda usta bulmanın zorlaşacağını belirtti.

Şanlıurfa Bakırcılar Çarşısı'nda yaklaşık 20 metrekarelik dükkânında 50 yıldır bakır işleme ve süsleme işiyle uğraşan Halil Çalışır, mesleği sayesinde 7 çocuğunu büyüttüğünü söyledi.

Bakırın sağlık açısından faydalarına ilişkin yapılan çalışmaların ardından vatandaşların bakır mutfak eşyalarına ve hediyelik ürünlere daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirten Çalışır, satışlarda da artış yaşandığını ifade etti.

Mesleğe küçük yaşlarda başladığını anlatan Çalışır, geçmişte çıraklık kültürünün daha yaygın olduğunu belirterek eski ustalık geleneğinin günümüzde zayıfladığını söyledi.

Halil Çalışır, dedelerinden kalan mesleği üçüncü kuşak olarak sürdürdüğünü belirterek, müşterilerin taleplerine göre üretim yaptıklarını ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin de bakır ürünlere ilgi gösterdiğini kaydetti.

Gençlerin mesleğe yönelmemesinin en büyük sorun olduğunu dile getiren Çalışır, ilerleyen yıllarda bakırcılık alanında yetişmiş usta bulmanın zorlaşacağını ifade etti. Bakır ürünlere ilginin artmasına rağmen çırak sayısının yetersiz olduğunu belirten Çalışır, geleneksel mesleklerin yaşatılması için yeni nesillerin bu alanlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.