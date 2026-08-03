Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 5'inci kilometresinde, üniversite kampüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 AIZ 545 plakalı tır, aynı yönde seyreden 42 HD 872 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan aynı aileden S.B. (24), R.B. (35), E.B. (6), N.B. (31), I.H.B. (5), U.B. (9) ve G.B. (10) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.