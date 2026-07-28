Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında yaklaşık 500 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 79 kilogram esrar, 11 kilo 457 gram metamfetamin, 18 bin adet kaçak sigara, 2 bin 436 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 700 sahte ABD doları, 5 bin 805 sahte Türk lirası, 222 adet emtia ile 25 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu bildirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlemler için mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 1'i yabancı uyruklu toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.