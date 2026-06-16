Şanlıurfa'da polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 700 bin lira olan kaçak sigara, elektronik sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin-Şanlıurfa otoyolundaki polis uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 9 bin 760 paket kaçak sigara, bin 280 elektronik sigara ile 3 bin 300 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Ekipler tarafından ürünlere el konulurken, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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