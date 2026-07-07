Türk Tabipleri Birliği'nin 26-28 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi, yeni dönemin ilk toplantısını yaparak 2026-2028 yıllarını kapsayan görev dağılımını belirledi. 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Dr. Pınar Mualla Saip başkanlığa, Dr. Ayşe Gültekingil ikinci başkanlığa, Dr. Ali Karakoç ise genel sekreterliğe getirildi. Kongrede farklı görüşlerin temsil edildiği 11 kişilik Merkez Konseyinin oluşmasının ardından 3 asil ve 1 yedek üyenin istifa ettiği, boşalan üyelikler için Türk Tabipleri Birliği mevzuatı doğrultusunda yedek üyelerin sırasıyla konseye davet edildiği bildirildi. Son şeklini alan Merkez Konseyi, görev paylaşımını tamamlayarak yeni dönem çalışmalarına başladı.

TTB Merkez Konseyinde yapılan görev dağılımına göre Dr. Pınar Mualla Saip başkan, Dr. Ayşe Gültekingil ikinci başkan, Dr. Ali Karakoç genel sekreter, Dr. Mevhibe İrem Yıldız muhasip üye ve Dr. Ertuğrul Oruç veznedar üye olarak belirlendi.

Merkez Konseyinde Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Dr. Naki Bulut, Dr. Tahsin Çınar, Dr. Mehmet Şerif Demir, Dr. Ali Kanatlı ve Dr. Hakan Erkan Pehlivan ise üye olarak görev yapacak.

TTB'den yapılan açıklamada, Merkez Konseyinin çalışmalarını tabip odaları, kol ve çalışma grupları, uzmanlık dernekleri, diğer kurullar ve TTB aktivistleriyle birlikte yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, “Merkez Konseyimiz, Türk Tabipleri Birliği'nin görev ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını bütün tabip odaları, kol ve çalışma grupları, uzmanlık dernekleri, diğer kurulları ve her aktivistiyle kolektif bir şekilde yürütme kararlılığındadır. Büyük Kongre'de ortaya çıkan iradenin önümüzdeki dönemde ortak çalışma kültürünü güçlendireceğine inanıyor, bu anlayışla Türk Tabipleri Birliği'nin bütün bileşenleriyle iş birliği içinde çalışmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TTB Büyük Kongresi'nde farklı görüşlerin temsil edildiği 11 kişilik Merkez Konseyinin oluştuğu, ancak 3'ü asil ve 1'i yedek olmak üzere 4 üyenin görevlerinden istifa ettiği bildirildi. İstifaların ardından TTB mevzuatı doğrultusunda yedek üyelerin sırasıyla Merkez Konseyi üyeliğine davet edildiği kaydedildi.

Görev dağılımını tamamlayan TTB Merkez Konseyi, 2026-2028 dönemi çalışmalarına başladı.

Kaynak: PERRE