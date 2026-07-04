TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında uygulanacak muayene katılım paylarının değiştiğini açıkladı. Yeni uygulamayla vatandaşların sağlık sistemindeki ilk başvuru noktası olan Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi amaçlanıyor. Aile hekimlerine yapılan başvurularda muayene katılım payı alınmazken, aile hekimi sevkiyle hastaneye başvuran vatandaşların muayene katılım payı yüzde 50 indirimli uygulanacak. Babar, sevk zincirinin etkin kullanılmasının vatandaşların daha az ücret ödemesine katkı sağlayacağını, hastanelerdeki gereksiz yoğunluğun azaltılmasıyla sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaların daha kısa sürede hizmet alabileceğini belirtti.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapan TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, uygulamanın temel amacının ilk basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılması ve hastanelerde oluşan gereksiz yoğunluğun azaltılması olduğunu belirtti.

Aile Sağlığı Merkezlerinin sağlık sisteminin ilk başvuru noktası olduğunu hatırlatan Babar, aile hekimlerine yapılan başvurularda herhangi bir muayene katılım payı alınmadığını ifade etti.

Yeni uygulamayla vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvurmalarının, gerekli görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilmelerinin teşvik edildiğini belirten Babar, aile hekimi sevkiyle yapılan hastane başvurularında muayene katılım payının yüzde 50 indirimli uygulanacağını kaydetti.

Güncel muayene katılım paylarına ilişkin rakamları paylaşan Babar, Aile Sağlığı Merkezlerinde muayenenin ücretsiz olduğunu bildirdi.

İkinci basamak devlet hastanelerinde daha önce 26 TL olan muayene katılım payı 50 TL'ye yükselirken, aile hekimi sevkiyle başvuran vatandaşlar 25 TL ödeyecek.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde 26 TL olan katılım payı 90 TL'ye çıktı. Aile hekimi sevkiyle yapılan başvurularda ise ücret 45 TL olarak uygulanacak.

Üçüncü basamak devlet hastaneleri ile devlet üniversite hastanelerinde de daha önce 26 TL olan muayene katılım payı 90 TL'ye yükseldi. Bu sağlık kuruluşlarına aile hekimi sevkiyle başvuran vatandaşlardan 45 TL katılım payı alınacak.

Vakıf üniversitesi ve özel hastanelerde daha önce 60 TL olan muayene katılım payı ise 100 TL olarak uygulanacak.

Babar, sevk zincirinin kullanılmasıyla vatandaşların daha düşük muayene katılım payı ödeyeceğini, gereksiz hastane başvurularının azaltılmasıyla sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaların daha kısa sürede sağlık hizmetine ulaşmasının sağlanacağını ifade etti.

Adıyaman'da ikinci basamak devlet hastanesinin hizmete açılmasıyla sağlık hizmetlerine erişimin daha kolay hale geleceğini belirten Babar, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerindeki yoğunluğun azalacağını söyledi. Babar, vatandaşların daha kısa bekleme süreleriyle sağlık hizmeti almasının hedeflendiğini kaydetti.

Vatandaşlara öncelikle aile hekimlerine başvurmaları çağrısında bulunan Babar, "Vatandaşlarımızın hem daha az ücret ödemeleri hem de sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeleri için öncelikle aile hekimlerine başvurmalarını ve sevk zincirini etkin şekilde kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Hem daha az ücret ödeyelim, hem daha iyi sağlık hizmeti alalım" ifadelerini kullandı.