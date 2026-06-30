TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerinde "Wellness Koçu" kadrolarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Babar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, kronik hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlığının güçlendirilmesi için bu alanda yeni kadroların oluşturulmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yusuf Babar, sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını, bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hâlinin korunmasının da sağlık politikalarının temel hedefleri arasında yer alması gerektiğini belirtti. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin güçlü toplum ve güçlü devlet anlayışına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Wellness yaklaşımının; dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, stres yönetimi, kaliteli uyku ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesini kapsayan bütüncül bir model olduğuna dikkat çeken Babar, Wellness Koçlarının bireylerin bu süreci sürdürülebilir hale getirmesinde önemli görev üstleneceğini kaydetti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli bir görev yürüttüğünü ifade eden Babar, obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların artış gösterdiği günümüzde bu merkezlerin insan kaynağının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Wellness Koçlarının hekim, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve diğer sağlık profesyonelleriyle koordinasyon içinde görev yapmasının toplumda sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sunacağını belirten Babar, Sağlık Bakanlığı'nı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde "Wellness Koçu" kadrolarını oluşturacak yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye davet etti.

Açıklamasının sonunda koruyucu sağlık hizmetlerine yapılacak her yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Yusuf Babar, sağlıklı bireylerin güçlü aileleri, güçlü ailelerin ise güçlü bir toplumu oluşturacağını ifade etti.