MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelerden NATO'nun güvenlik politikalarına, Orta Doğu'daki son gelişmelerden askeri sağlık sistemine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden hizmete alınmasının Türkiye'nin savunma kapasitesi açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konuşmasında Türkiye'nin NATO içindeki konumuna da değinen Bahçeli, askeri sağlık altyapısının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Gülhane geleneğinin günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Askeri tıbbın, görev şartları ve operasyonel ihtiyaçlar nedeniyle sivil sağlık hizmetlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Bahçeli, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ve diğer askeri görevlerde uzman sağlık personelinin kritik rol üstlendiğini kaydetti.

Bahçeli, NATO üyesi ülkeler arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bu durumun giderilmesi gerektiğini söyledi. Askeri hastanelerin yeniden açılmasının Mehmetçiğe, gazilere ve şehit ailelerine karşı önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Grup toplantısında uluslararası gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'nun yeni güvenlik yaklaşımına ilişkin görüşlerini paylaşarak, Türkiye'nin milli çıkarlarını önceleyen politikaların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.