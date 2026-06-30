AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlarla bir araya gelerek Adıyaman, Besni ve Gölbaşı'nda devam eden yatırım projelerini değerlendirdi. Görüşmelerde şehir merkezindeki yeniden yapılanma çalışmaları ile ilçelerde planlanan projeler ele alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Çarşı Projesi'nin 2, 3 ve 4'üncü etaplarının yatırım programına alınmasına yönelik taleplerini iletti.

Görüşmede, ilk etapta çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyle yakından ilgilendiği ve konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Toplantıda Besni Kent Meydanı Projesi ile Gölbaşı Turan Özdemir Bulvarı'ndaki rezerv alan çalışmaları da gündeme geldi. Milletvekili Özhan, ilgili bakanlarla yaptığı görüşmelerde projelerin son durumunu değerlendirerek çalışmaların hızlandırılmasına yönelik istişarelerde bulundu.

Besni Kent Meydanı Projesi kapsamında yeni kaymakamlık binasının inşa edilmesinin planlandığını belirten Özhan, Besni Belediye Hizmet Binası'nın da İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman merkez, Besni ve Gölbaşı'nda devam eden yatırımların ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirterek, projelerin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.