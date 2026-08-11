AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Örenli TOKİ’de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Partilerine katılan vatandaşlarla gerçekleştirilen buluşmada üyelik işlemleri tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgeleri yeni üyelere takdim edildi. Örenli TOKİ’de vatandaşlarla yapılan görüşmede teşkilat çalışmaları ve partiye katılımlar da gündeme geldi. Olgun, AK Parti’nin vatandaşlardan aldığı destekle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yeni üyelerin parti ailesine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mehmet Fatih Olgun, Örenli TOKİ’de partilerine gönül veren vatandaşlarla bir araya gelerek yeni üyelerin üyelik işlemlerini tamamladı.

Buluşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşekkür belgeleri yeni üyelere takdim edildi.

AK Parti’nin milletin bağrından doğan bir hareket olduğunu belirten Olgun, “Partimiz milletimizden aldığı güç, teşkilatlarımızın gayreti ve gönüldaşlarımızın desteğiyle her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyor. Bizler, AK Parti teşkilatları olarak kapı kapı, gönül gönül milletimizle buluşmaya; Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Örenli TOKİ’de kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Olgun, “AK Parti ailemize katılarak bu büyük yürüyüşe omuz veren tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte Türkiye” ifadelerini kullandı.