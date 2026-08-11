Gazeteci-Yazar Zeynal Selahattin Alptekin, Adıyaman’ın son 25 yıllık siyasi ve ekonomik sürecini değerlendirerek kentin devlet yatırımlarından aldığı payı, hayata geçirilen projeleri ve halen devam eden ihtiyaçlarını gündeme getirdi. 3 Kasım 2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesiyle Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını belirten Alptekin, Adıyaman için de bu süreçte büyük vaatlerin ortaya konulduğunu söyledi. Kentte eğitim, sağlık, tarım, sulama ve ulaşım alanlarında önemli yatırımlar yapıldığını kabul eden Alptekin, Adıyaman’ın sandıkta verdiği güçlü siyasi desteğe rağmen sanayileşme, teşvik avantajları, hızlı tren projeleri ve istihdam odaklı yatırımlarda komşu illerin gerisinde kaldığını ifade etti. Alptekin, milletvekillerinin Ankara’daki girişimleri ve halkla kurdukları bağlara rağmen kentin güçlü ve ortak bir lobi gücü oluşturamadığını savunurken, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’a aktarılan büyük kaynakların da kentteki yatırım ihtiyacını yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Alptekin, 2002’den bu yana Adıyaman’a hiçbir yatırım yapılmadığını söylemenin doğru olmayacağını belirterek, kentte hayata geçirilen projelerden örnekler verdi.

Eğitim ve sağlık alanında Adıyaman Üniversitesi’nin kurulması, tıp fakültesinin faaliyete geçmesi, ilçelere yayılan devlet hastaneleri ve yeni okul binalarının yapılmasını sıralayan Alptekin, tarım ve sulama alanında ise Koçali ve Gömükan barajları ile sulama projelerine dikkat çekti. Çiftçiye su sağlanması amacıyla milyonlarca liralık kaynak aktarıldığını belirtti.

Ulaşım alanında Nissibi Köprüsü’nün hizmete açılması ve bölünmüş yol ağının genişletilmesini de Adıyaman’a yapılan yatırımlar arasında gösteren Alptekin, bu çalışmaların kent açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Adıyaman’ın, sandıkta verdiği devasa siyasi desteğe rağmen sanayileşme, teşvik avantajları, hızlı tren projeleri ve istihdam odaklı yatırımlar konusunda komşu illerin gerisinde kaldığını belirten Alptekin, tütün üzerindeki yasal sınırlamalar ile alternatif gelir kaynaklarının geç devreye girmesinin ekonomik kalkınmayı yavaşlattığını söyledi.

2002’den bugüne görev yapan milletvekillerinin çalışmalarını da değerlendiren Alptekin, Ankara’da bakanlık bütçe görüşmeleri ve bölge toplantılarında ödeneklerin artırılması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti. Üniversitenin büyümesi ve baraj projelerinin bu girişimlerin sonuçları arasında yer aldığını ifade etti.

Milletvekillerinin önemli bölümünün taziye, düğün ve ilçe ziyaretlerine zaman ayırarak halkla temasını sürdürdüğünü belirten Alptekin, bu bağların sıcak tutulmasına rağmen sanayi yatırımlarının kente kazandırılması noktasında stratejik vizyon eksikliği bulunduğunu savundu.

Alptekin, Gaziantep ve Kahramanmaraş milletvekillerinin sergilediği ortak lobi kültürünün Adıyaman’da yeterince gelişmediğini de dile getirdi. Kişisel çekişmelerin ortak bir baskı grubu oluşturulmasını geciktirdiğini belirtti.

6 Şubat depremlerinin Adıyaman’ın yalnızca binalarını değil, ekonomik ve sosyal dengelerini de etkilediğini belirten Alptekin, devlet tarafından ayrılan kaynaklar ve TOKİ konutlarıyla birlikte kentte Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım akışlarından birinin oluştuğunu söyledi.

Alptekin, bu duruma ilişkin, “Devletin ayırdığı kaynak ve TOKİ konutları, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım akışını zorunlu kıldı. Ancak halkın aklındaki soru şu: Bu desteği almak için devasa bir felaket mi yaşamalıydık?” dedi.

Adıyaman’ın devlet yatırımlarından pay aldığını ancak kentin halen önemli ihtiyaçlarının bulunduğunu belirten Alptekin, milletvekillerinin gayretlerinin göz ardı edilemeyeceğini ancak bundan sonraki dönemde daha güçlü ve sonuç odaklı bir yatırım anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Alptekin, “Vekillerin gayretleri inkâr edilemez; fakat Adıyaman’ı bir ara durak veya oy deposu olmaktan çıkarıp sanayi, tarım ve turizm merkezi haline getirecek vizyoner adımlar atılmadığı da açıktır. Adıyaman artık vaat değil; tamamlanmış barajlar, üretim yapan fabrikalar ve demir ağlarla örülmüş bir gelecek bekliyor” ifadelerini kullandı.